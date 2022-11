Real Madrid perde com Rayo Vallecano e o Barcelona é líder em Espanha

Derrota dos merengues por 3-2 deixa o Barcelona na liderança, com dois pontos de vantagem.

O Real Madrid perdeu esta segunda-feira no terreno do Rayo Vallecano, por 3-2, em jogo da 13.ª jornada de La Liga, deixando o Barcelona na liderança, com dois pontos de vantagem.

Os merengues começaram a perder, logo aos cinco minutos de jogo, deram a volta com golos aos 37' e 41', mas permitiram a reviravolta da equipa da casa, que marcou aos 44' e aos 67'.

Comesana, Alvaro Garcia e Óscar Trejo (penálti) fizeram os golos do Rayo Vallecano. Modric (penálti) e Éder Militão marcaram para o Real Madrid.

O Barcelona é líder da Liga espanhola, com 34 pontos, mais dois do que o Real Madrid (32). Já o Rayo Vallecano ocupa o oitavo posto, com 21.