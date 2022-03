Real Madrid pensa em "herdeiro" de Modric e Kroos, dizem na Alemanha

Médio do Borussia Dortmund estará no radar do emblema "merengue".

Erling Haaland parece não ser o único alvo do Real Madrid no Borussia Dortmund. Além do avançado norueguês, o emblema "merengue" estará também de olho em Jude Bellingham, avança o "Bild".

De acordo com o jornal alemão, o clube espanhol vê o internacional britânico com capacidade de receber a herança de Toni Kroos e Luka Modric no meio-campo, mas, ainda segundo as mesmas informações, a operação não irá entrar em marcha já na próxima janela do mercado de transferências, uma vez que Bellingham é objetivo para 2023.

Jude Bellingham tem contrato até 2025 com o Borussia Dortmund, onde chegou em 2020 proveniente do Birmingham. Esta temporada, o médio leva seis golos e 13 assistências em 37 jogos disputados pelo emblema alemão e vê o seu valor de mercado subir dia após dia. A Imprensa desportiva internacional afirma que o clube não deixará o médio sair por menos de 100 milhões de euros.