Real Madrid pensa em Bono para a baliza, mas há um senão a atrapalhar

Merengues estavam dispostos a contratar o guardião marroquino, que vai jogar CAN a meio da época. Pode ficar ausente durante várias semanas e perder uma série de encontros

Courtois sofreu, esta quinta-feira, uma lesão gravíssima no joelho. O Real Madrid vai contratar, por isso, um guarda-redes e Bono, do Sevilha, era uma das opções. Era, porque o marroquino parece ter um asterisco enorme.

Como explica o AS, os merengues viam com bons olhos a chegada do guarda-redes. No entanto, Bono vai participar na CAN a meio da época e pode perder até 13 encontros oficiais do clube. Um número que deixa o Real Madrid de pé atrás.

Leia também Portugueses Weverton leva "dura" de Abel na conferência: "Senta-te direito, pá" Na conferência de imprensa que se seguiu ao Palmeiras-Atlético Mineiro (0-0), Abel Ferreira deu uma "dura", em tom de brincadeira, ao guarda-redes e capitão Weverton, por não estar "corretamente" sentado na cadeira. O Verdão passou aos quartos de final da Taça Libertadores, fruto da vitória (1-0) na primeira mão.

Recorde-se que o TalkSport, na última quinta-feira, informou que De Gea era a prioridade dos merengues para a baliza. O guardião está livre desde que acabou contrato com o Manchester United.