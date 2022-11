Real Madrid no Brasil por Endrick, campeão com Abel no Palmeiras aos 16 anos

Jovem prodígio brasileiro é muito pretendido e a Marca garante que os merengues não querem perder tempo

Endrick sagrou-se campeão do Brasil na quarta-feira à noite, pela mão do técnico português Abel Ferreira, no Palmeiras, somando três golos em cinco jogos no Brasileirão. Números que confirmam em alta competição o que já se dizia sobre o seu talento e potencial, que levam os maiores tubarões da Europa a estar no seu encalço.

Segundo a Marca, o Real Madrid tem emissários em São Paulo para as últimas avaliações ao jogador que seguem há mais de um ano e para começar as negociações com o Palmeiras.

O objetivo do Real Madrid é garantir já o jovem avançado e deixá-lo no Palmeiras até 2024, altura em que, com 18 anos, pode dar o salto para a Europa.

Endrick tem uma cláusula de 60 milhões de euros, mas os merengues esperam conseguir um acordo a rondar os 40 milhões.

Os merengues têm investido no Brasil, com observações prolongadas e negócios rápidos quando os jogadores são ainda muito jovens, como os casos de Rodrygo, Vinícius Jr. ou Reinier.