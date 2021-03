Real Madrid não faz por menos: duas opções e duas operações em marcha

Emblema merengue deverá sofrer transformação em 2021/22.

O interesse do Real Madrid em Kylian Mbappé e Erling Haaland já não é novo, muito já se falou sobre possíveis transferências para o emblema merengue, mas o eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao clube espanhol parece ter desviado um pouco as atenções desses mesmos interesses.

No entanto, o jornal Marca voltou este sábado "à carga" sobre o tema. Afirmando que o Real Madrid tem "muito claro" que em 2021/22 terá de sofrer uma transformação, mas que para isso a realidade económica - mais debilitada devido à pandemia de covid-19 - terá de mudar, o diário desportivo espanhol garante que os "blancos" têm em marcha as operações com vista à contratação dos craques que têm brilhado em PSG e Borussia Dortmund, que serão os "motores" da mudança que o clube quer efetuar.

Ainda segundo as mesmas informações, no caso de Mbappé, as negociações para a renovação pelo PSG não parecem nada bem, o que poderá facilitar uma possível transferência.

Já em relação a Haaland, não haverá ainda nenhuma proposta, mas Mino Raiola, o agente do avançado norueguês, terá feito chegar ao Real Madrid que quer fazer uma grande operação com o clube e que tanto o jovem jogador como o seu pai não veriam com maus olhos a mudança para Madrid, mas ainda sem certezas quanto a ser o momento perfeito para tal.