Real Madrid não desiste de Mbappé e sobe parada para além dos 160 milhões de euros

Mbappé termina contrato com o PSG no final da época

Merengues tinham chegado aos 160 na primeira abordagem

A novela entre Mbappé, o PSG e o Real Madrid promete aquecer ainda mais nos últimos dias de mercado. Os merengues já apresentaram uma segunda proposta oficial, no valor de 170 milhões de euros.

Segundo a Sky Sports, a direção do clube blanco já materializou a segunda abordagem direta por Mbappé, depois da proposta inicial, de 160 milhões, ter sido rejeitada na última semana.

No entanto, este esforço financeiro do gigante espanhol não deverá ser suficiente para convencer os responsáveis do PSG. Segundo o Le Parisen, os franceses querem 220 milhões de euros por Mbappé, uma vez que, aquando a transferência do jogador em 2017, ficou acordado que o Mónaco receberia 35 milhões numa futura venda. E se o clube da cidade-Luz pagou 180 há 4 anos...

Apesar de poder estar perto de se juntar a um dos trios atacantes mais fortes de que há memória, com Messi e Neymar como colegas, a verdade é que o sonho de Mbappé é mesmo jogar no Santiago Bernabéu. Mesmo que vá para Madrid terá que esperar uns meses. As obras no mítico estádio ainda estão para durar...