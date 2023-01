Real Madrid mostra "agradecimento, admiração e carinho" por Bale, uma "grande lenda do clube"

Bale anunciou o fim da carreira e o Real Madrid, onde o avançado passou nove anos, publicou uma nota de agradecimento.

Gareth Bale anunciou, esta quarta-feira, que decidiu colocar um ponto final na carreira de futebolista. Pouco depois, o Real Madrid publicou, no site oficial, uma mensagem de agradecimento ao jogador - o galês esteve ligado aos merengues durante nove anos.

""Face ao anúncio de Gareth Bale da sua despedida do futebol como jogador profissional, o Real Madrid quer mostrar agradecimento, admiração e carinho por uma grande lenda do nosso clube e do futebol mundial", lê-se.

"Gareth Bale chegou ao Real Madrid em 2013 e defendeu a nossa camisola durante 9 anos, durante os quais conquistou 19 títulos: 5 Taças dos Campeões Europeus, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças da Europa, 3 Ligas, 1 Taça do Rei e 3 Supertaças de Espanha. Individualmente, foi eleito o Melhor Jogador da Final da Liga dos Campeões de 2018 e conquistou a Bola de Ouro no Mundial de Clubes do mesmo ano. A sua figura ficará para sempre ligada à história do nosso clube. Boa sorte, Gareth, e muitas felicidades para ti e para a tua família", refere ainda o emblema blanco.

Bale rumou aos Los Angeles FC em junho de 2022. Meio ano depois, sensivelmente, pendura as chuteiras.

Em 2013/14, o extremo assinou pelo Real Madrid, vindo do Tottenham. Ao fim de sete épocas, em 2020/21, foi emprestado aos spurs. Fez ainda sete jogos em Espanha no início de 2021/22 e saiu depois para a MLS.