Real Madrid mantém-se o clube mais valioso do mundo. Confira a lista

Com um total de 5,69 mil milhões de euros, a equipa espanhola mantém-se na liderança.

A revista americana Forbes divulgou, esta quarta-feira, a lista dos 30 clubes de futebol mais valiosos do mundo.

O Real Madrid mantém-se na liderança com um valor total de 5,69 mil milhões de euros, 19% a mais que no ano passado. Em segundo lugar, está o Manchester United com 5,62 mil milhões (mais 30% do que em 2022) e a fechar o pódio com 5,1 mil milhões, o Barcelona.

A Premier League é o campeonato mais representado no top-10, com seis equipas consideradas como mais valiosas. E um total de 22,84 mil milhões de euros. Segue-se La Liga, com duas equipas presentes, o Real Madrid e o Barcelona. O top 10 conta ainda com a presença de uma equipa da Bundesliga (Bayern) e da Ligue 1 (PSG).

O clube que mais subiu nesta lista este ano é o Newcastle, que vale agora 744 milhões de euros, 51% a mais que no ano passado. A compra da equipa pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita em outubro de 2021 por cerca de 355,30 milhões de euros, foi decisiva.

A Forbes tem vindo a publicar este ranking desde 2004 (excluindo 2020) e o Real Madrid e Manchester United são as duas únicas equipas que sempre se classificaram entre os cinco primeiros.

O Real Madrid ficou em primeiro lugar sete vezes e o Manchester United em 11 ocasiões. O Barcelona liderou a lista em 2021.

Na lista dos 30 clubes, embora o campeonato português não esteja incluído, Portugal está representado por vários jogadores portugueses que atuam no estrangeiro.