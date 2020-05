"Real Madrid? Joguei com outro nome, estive escondido num hotel..."

Atual treinador do Dínamo Zagreb passou pelo Real Madrid como jogador, mas nunca atuou pela equipa principal.

Igor Jovicevic assinou pelo Real Madrid com 17 anos, não tendo nunca jogado pela equipa principal do emblema merengue. O agora treinador do Dínamo de Zagreb explicou como se deu a transferência para o clube espanhol, em 1991.

"Tinha 17 anos. Mais tarde, o meu admirado Del Bosque disse-me que me tinham há muito tempo na agenda. Vinha de ser vice-campeão da Europa de sub-17 [pela Croácia] e fui eleito o melhor jogador da competição. Tinha várias propostas, mas estava em Verona a ultimar a minha transferência para esse clube num hotel... E vejo uma equipa a entrar, reconheço Radomic Antic. Era o Real Madrid, tinham ido ali para jogar um torneio", começou por contar em entrevista concedida ao diário desportivo espanhol "As".

"Conhecia Prosinecki e falei com ele, com Antic e com um vice-presidente, o senhor Zapata. O Real Madrid esteve muito ativo e propôs-me voltar com eles a Espanha. Fui, joguei um par de jogos com outro nome e estive escondido num hotel como anónimo até que um jornalista me descobriu... No final de contas fechou-se a transferência e assinei por cinco anos", revelou, antes de falar da cláusula presente no contrato que deverá explicar o facto de não ter jogado pela formação principal.

"Tinha 17 anos, nem sabia o que puseram no meu contrato, era coisa dos meus agentes. Via que para os jogos particulares me chamavam sempre, mas para os jogos oficiais nunca me convocavam. Depois percebi, quando quase já tinha saído do clube, que havia uma cláusula. Se me estreasse [pela equipa principal], o Real tinha de pagar muito dinheiro e fazer-me ainda um novo contrato. Foi um obstáculo e era outra época. E eram outros tempos, só podiam jogar três estrangeiros", concluiu.