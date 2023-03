Em Espanha anunciam a prioridade milionária do Real Madrid para 2024

Erling Haaland continua a ser muito pretendido no Santiago Bernabéu. Chegada do avançado norueguês não terá relação com o negócio Mbappé

Erling Haaland continua a ser encarado pelo Real Madrid como uma prioridade para 2024. Os merengues começam a posicionar-se na pole position para garantir o avançado nesse verão, em caso de desejo de saída do jogador do Manchester City.

O timing não podia ser melhor para os merengues, que querem contar com os serviços de Benzema por mais um ano, até ao final da temporada 2023/2024. Aí, surgiria Haaland, que podia custar entre 220 a 240 milhões de euros.

Mesmo que não queira abandonar o Manchester City em 2024, Haaland poderá manter essa cláusula nos dois verões seguintes. O jogador termina contrato com o clube em 2027, aos 25 anos de idade.

Se é certo que a permanência de Pep Guardiola até 2025 no Etihad promete ser um aliado à permanência de Haaland, o AS garante que o jogador mantém, mesmo assim, a tal cláusula para a saída.