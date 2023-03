Real Madrid já tem plano para Brahim Díaz

Médio ofensivo termina contrato em 2025, mas merengues querem renovação e regresso do jogador ao Bernabéu

Afastado do Real Madrid nos últimos três anos, Brahim Díaz deve regressar ao Santiago Bernabéu no próximo verão. O clube merengue quer, finalmente, apostar no médio ofensivo, constantemente emprestado ao Milan.

De acordo com o AS, o clube merengue quer provar que acredita no jogador e, para isso, vai propor uma renovação de um contrato que termina em 2025. A ideia é melhorar a condição salarial do médio e garantir lugar no plantel.

Emprestado ao Milan desde o verão de 2020, Brahim leva 109 jogos e 16 golos marcados em San Siro. Pelos rossoneri, já conquistou um título, a Serie A, na época transata, e ajudou o clube a regressar aos quartos da Champions.