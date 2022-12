Real Madrid interessado em Gakpo: o papel de Van Nistelrooy

Antigo avançado dos merengues é o atual técnico do PSV. O outro clube associado ao jogador é o Manchester United

Cody Gakpo foi um dos jogadores que mais valorizou no Campeonato do Mundo do Catar. O avançado do PSV já foi colocado na órbita do Manchester United e, agora, surge o nome do Real Madrid.

De acordo com o AS, nos Países Baixos, espera-se que possa chegar uma proposta choruda pelo avançado, que cumpre com o perfil desejado pelos merengues: jovem, com elevada margem de progressão e capaz de poder crescer na sombra de um craque consagrado, como Benzema.

Van Nistelrooy, atual técnico do PSV, pode ter uma palavra a dizer, até pelo passado glorioso em Madrid. O problema para os merengues é que a ligação do antigo avançado também é muito forte ao Manchester United, algo que pode mexer com o coração do treinador, mas que não será decisivo no momento de negociar.