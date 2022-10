Real Madrid imparável: 14 vitórias e dois empates esta época

Real Madrid, ainda sem Benzema, continua imparável na Liga espanhola. Venceu o Sevilha por 3-1.

Mesmo sem o Bola de Ouro Benzema, que está lesionado, o Real Madrid não abranda na Liga e hoje, na 11.ª jornada, bateu o Sevilha por 3-1, consolidando a sua liderança.

O francês Karim Benzema, lesionado na coxa esquerda, teve de ver o jogo fora do relvado, mas certamente com agrado pela forma como os seus companheiros deram conta do recado, colocando ainda mais pressão sobre o perseguidor Barcelona, que joga no domingo na Catalunha, na receção ao Athletic Bilbau.

Os merengues, campeões de Espanha e da Europa, prosseguem um caminho muito regular e sem derrotas, hoje com Vinícius Júnior a ser a sua figura mais em destaque.

Foi o jovem brasileiro que começou a desequilibrar, logo aos seis minutos, com um roubo de bola a Gabriel Montiel e passe para o cabeceamento para golo de Luka Modric.

Montiel redimiu-se já na segunda parte, aos 54, e intercetou uma bola a Vinícius, para lançar Erik Lamela, que empatou a partida.

O brasileiro esteve impecável no que faltava de jogo, sem acusar a infelicidade, e assistiu para golo Lucas Vázquez, aos 79 minutos, antes de Valverde selar o 3-1, aos 81, com um potente remate de fora da área.

Benzema viu o jogo na bancada, mas antes esteve no relvado, sim, mas para apresentar a Bola de Ouro aos adeptos, acompanhado por Modric e o lendário Zinedine Zidane, que também a conquistaram.

Pouco antes, fora Courtois a ser aplaudido com o Troféu Yashin, de melhor guarda-redes, em homenagem apadrinhada por Iker Casillas.

Courtois jogou hoje, de regresso de uma paragem de três semanas por crise ciática, e fez uma partida sem sobressaltos.

Nos outros jogos do dia, o Rayo Vallecano esteve fulgurante na goleada de 5-1 ao Cádiz, aproveitando bem as expulsões dos visitantes Iza Carcelem (42 minutos) e Rubén Alcaraz.

Florien Lejeune bisou para a equipa de Vallecas (grande Madrid), com os outros golos a serem de Palazon, Alvaro Garcia e Sergio Camello. O golo do Cádiz foi um autogolo, do vallecano Ivan Balliu.

O Valência, com André Almeida a titular, vai de mal a pior e perdeu em casa com o Maiorca, por 2-1.

Cavani adiantou o Valência, de grande penalidade, aos 52 minutos. Na resposta, os insulares marcaram por Vedat Muriqi, aos 66 minutos, também de grande penalidade, e por Kang-In Lee, aos 83.

Quanto ao Valladolid, recebeu e venceu por 1-0 a Real Sociedad, com golo de Sergio León, aos 16 minutos. O jogo foi muito intenso e teve três golos anulados pelo videoárbitro (VAR), dos quais dois dos bascos.

O Real Madrid comanda o campeonato, com 31 pontos, seguido por Barcelona, com 25 (menos um jogo), e Real Sociedad, com 22. Nos jogos oficiais em 2022/21, venceu 14 e empatou dois.