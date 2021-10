Real Madrid iguala Real Sociedad na liderança com "vini-show"

EM ATUALIZAÇÃO

Na ressaca de um nulo ante o Osasuna, que impossibilitou aproximar-se mais da sensacional líder Real Sociedad, o Real Madrid "curou-a" ao vencer novamente na prova, desta feita sobre o Elche (2-1), igualando pontualmente o concorrente basco.

No desafio inaugural da 12.ª jornada, sobressaiu indelevelmente Vinícius Júnior. Lançado a titular por Carlo Ancelotti, o avançado brasileiro foi autor de um bis que, terminado o encontro, se revelou decisivo para o Real Madrid sorrir no Bernabéu.

À passagem dos 22', assistido por Marcelo Diaz, o Vinícius bateu pela primeira vez o guardião Casilla e voltou a repetir, aos 73', a dose, estabelecendo o 2-0 no marcador, com a ajuda de Modric, 10' depois do Elche ficar reduzido a dez elementos, por expulsão de Guit.

O golo de honra dos visitantes, insuficiente para impedir o Real de somar três pontos e ascender à liderança partilhada da La Liga com a Real Sociedad, foi apontado por Milla, aos 86 minutos, assistido pelo avançado argentino Benedetto.

Este triunfo, beliscado apenas na fase final do encontro, colocou o Real Madrid no primeiro lugar, com 24 pontos em 11 jogos, tantos quantos a Real Sociedad, ainda que situada no segundo posto da tabela, devido à diferença de golos.