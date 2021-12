Real Madrid foi o primeiro a vencer em San Sebastian e destaca-se no topo

João Félix entrou aos 60 minutos para o onze do Atlético, que terça-feira tem um jogo decisivo no Porto, para a Liga dos Campeões, e no domingo seguinte joga o dérbi da capital.

O Real Madrid consolidou a sua posição de líder da Liga espanhola, com uma vitória por 2-0 em San Sebastian, onde ainda nenhum visitante tinha conseguido ganhar esta época.

A 16.ª jornada de La Liga fica marcada ainda pela lesão de Benzema, mas também pelas inesperadas derrotas caseiras de Barcelona (1-0 para o Bétis) e Atlético de Madrid (2-1 para o Maiorca).

No País Basco, Benzema saiu aos 18 minutos, lesionado na perna esquerda e com uma máscara de dor evidente. Luka Jovic entrou para o seu lugar e deu conta do recado na perfeição, com um golo e uma assistência no estádio Reale Arena.

Aos 47 minutos, o sérvio serviu o 1-0 marcado por Vinícius e aos 57 estreou-se a marcar esta época, com um cabeceamento colocado.

Para Benzema, autor de 12 golos e sete assistências neste campeonato, deve ser o início de uma paragem de algum tempo, devendo falhar assim a receção ao Inter, que vai decidir o primeiro lugar no grupo da Champions, mas também o dérbi com o Atlético, no próximo fim de semana.

Com os resultados deste sábado, o Real Madrid (39 pontos) destaca-se notoriamente e tem oito pontos de avanço sobre o segundo, que passou a ser o Sevilha (31), de Julen Lopetegui.

Mais atrás estão os outros grandes: o Atlético é quarto, com 29 pontos, e o Barcelona sétimo, com 23.

Apesar de uma grande exibição de Ousmane Dembélé, o Barça perdeu no Camp Nou ante o Bétis, graças a um grande golo de Juanmi Jimenez, construído por Sergio Canales aos 79.

O Bétis, que contou com Rui Silva na baliza e William Carvalho a meio da segunda parte, subiu a terceiro, com 30 pontos.

Para os catalães, esta é a primeira derrota de Xavi como treinador, a poucos dias de um jogo decisivo em Munique, onde só a vitória interessa para continuar na Liga dos Campeões.

Um grande tropeção também protagonizou o Atlético, a perder pela primeira vez na época no Wanda Metropolitano, ante um Maiorca, que vem da segunda liga espanhola.

Os colchoneros abriram o marcador aos 68 minutos com um golo estranho de Matheus Cunha - estendido no chão, pontapeou a bola com a biqueira.

Um livre marcado de forma perfeita por Kang-In Lee, aos 80, permitiu um cabeceamento certeiro de Franco Russo e aos 90+1 Takefusa Kubo deu a estocada final na equipa de Madrid, em contra-ataque.

João Félix entrou aos 60 minutos para o onze do Atlético, que terça-feira tem um jogo decisivo no Porto, para a Liga dos Campeões, e no domingo seguinte joga o dérbi da capital.

Baixa para ambos os jogos é o central Stefan Savic, com lesão muscular que parece complicada, logo aos 11 minutos de jogo, deixando Diego Simeone ainda com mais problemas para formar uma defesa já muito limitada por lesões.