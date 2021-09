Real Madrid apresenta oficialmente Eduardo Camavinga

Camavinga, reforço do Real Madrid

Redação com Lusa

Médio, internacional francês, foi apresentado no emblema merengue, ao lado do presidente Florentino Pérez e com a família na plateia,

O Real Madrid formalizou esta quarta-feira a contratação do futebolista Eduardo Camavinga, com o médio internacional francês a assinar contrato até junho de 2027, no dia da sua apresentação oficial no Santiago Bernabéu.

Ao lado do presidente Florentino Pérez, e com a família na plateia, o jogador, de 18 anos, concretizou a ligação ao clube merengue e depois vestiu a camisola com o número 25 e o seu nome nas costas.

Antes, Camavinga passou com sucesso nos habituais exames médicos e foi recebido pelo plantel do Real Madrid e também pelo treinador, o italiano Carlo Ancelotti.

O antigo jogador do Rennes, nascido em Angola, foi contratado pelo emblema espanhol no último dia do mercado de transferências, em 31 de agosto, mas só agora se juntou ao clube, depois de ter estado ao serviço da seleção francesa de sub-21.

Durante o verão, Camavinga foi apontado como quase certo no PSG, mas acabou por rumar ao Real Madrid, num negócio que, de acordo com a imprensa desportiva internacional, deverá custar cerca de 40 milhões de euros ao clube espanhol.