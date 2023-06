Real Madrid estará disposto a pagar 200 milhões por Mbappé este verão

Avançado termina contrato em 2024 e poderá sair a custo zero, mas os merengues não excluem a hipótese de contratarem já o internacional francês, oferecendo 200 milhões de euros ao PSG.

O conceituado jornal francês L'Équipe dá conta, esta terça-feira, que o Real Madrid está disposto a pagar 200 milhões de euros ao Paris Saint-Germain para contratar Kylian Mbappé neste mercado de transferências. Mas vai aguardar pacientemente por desenvolvimentos, esperando saber por quanto é que os parisienses aceitam negociar.

Isto porque, de acordo com a imprensa internacional, ao saber que Mbappé não vai renovar o contrato, que termina em junho de 2024, o clube francês já decidiu que quer vender o avançado esta época. Isto para que evite uma saída a custo zero no final de 2023/24.

Ao mesmo tempo, o futebolista já assumiu que está feliz em Paris e quer quer jogar no clube na próxima época.

Seja como for, Florentino Pérez está atento à situação e estará mesmo disposto a gastar 200 milhões de euros.