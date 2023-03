Real Madrid estabelece limite por Bellingham

Merengues não querem pagar mais do que 120 milhões pelo internacional inglês. Liverpool e Manchester City são os principais concorrentes

Jude Bellingham continua a protagonizar uma das novelas do mercado de transferências, que ainda não arrancou, mas que faz correr já muita tinta. O médio inglês é pretendido por alguns dos maiores clubes europeus e o Real Madrid já sabe o que fará e o que não fará no próximo verão.

Segundo o AS, os merengues consideram o médio uma prioridade, mas não vão entrar em loucuras. O clube acredita que o historial e o prestígio serão suficientes para não pagar um valor exorbitante pela grande figura do Dortmund.

De acordo com o mesmo jornal, o Real Madrid prefere abdicar do médio caso os valores ultrapassem os 120 milhões. Com Liverpool e Manchester City na corrida, não é impossível que isso venha a acontecer. Os merengues defendem que esses números estariam mais ajustados à contratação de um avançado com muito golo.

Nos últimos dias, foi noticiada a intenção do Dortmund em apresentar uma proposta milionária de renovação a Jude Bellingham. Segundo o jornal alemão "Bild", o diretor desportivo do Dortmund, Sebastien Kehl, iria reunir-se com o jogador e a ideia passaria por aumentar o salário em 150 por cento.