Real Madrid está mesmo disposto a garantir a contratação de pérola do Palmeiras

Endrick já é observado pelo Real Madrid, e por outros tubarões europeus, há algum tempo e os merengues estarão mesmo dispostos a avançar para a contratação, garante o jornal Marca.

Endrick, jovem sensação do Palmeiras, é manchete do jornal espanhol Marca, esta sexta-feira. "Ordem no Real Madrid: contratar Endrick", lê-se na primeira página daquele diário desportivo. O clube blanco estará mesmo decidido em garantir os serviços do avançado brasileiro de 16 anos.

De acordo com a referida publicação, também o PSG quer Endrick e até terá feito uma proposta de 20 milhões de euros, que será metade do que o Palmeiras pretende ganhar com a venda do jovem.

Endrick só poderá rumar à Europa em 2024/25, quando completar 18 anos, mas os merengues não querem deixar escapar o negócio e deverão avançar em breve.

O jovem jogador voltou a ser lançado por Abel Ferreira na madrugada de quarta-feira e marcou dois golos, dando a vitória por 2-1 frente ao Athletico Paranaense. É o jogador mais jovem de sempre a marcar pela equipa principal do Verdão.