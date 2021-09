Real Madrid está invicto, mas garantem que nem tudo está bem no balneário

Jornal "AS" avança que Asensio, Isco e Marcelo estão insatisfeitos no Real Madrid.

O Real Madrid vive um momento positivo em termos de resultados na temporada atual. São cinco vitórias em seis jogos disputados no campeonato espanhol e na Liga dos Campeões. Está invicto, o que não significa que tudo esteja bem no Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal "AS", o treinador ​​​​​​​Carlos Ancelotti está a ter que lidar com alguns problemas de insatisfação no plantel. O principal deles refere-se ao internacional espanhol Marcos Asensio, que vem sendo pouco utilizado pelo técnico italiano e teve a sua insatisfação levada a público pela rádio "Cadena Ser".

Além dele, dois outros jogadores também estariam a lidar mal com o banco de suplentes: o médio Isco e o lateral Marcelo, este utilizado apenas uma vez na temporada. O brasileiro está no último ano de contrato e deverá deixar o clube após 16 anos a defender o emblema madrilenho.