Real Madrid está disposto a ouvir propostas por Casemiro e há dois interessados

Jornal brasileiro UOL Esporte adianta que o Real Madrid já não olha para Casemiro como um jogador intransferível. Juventus e PSG estarão entre os interessados.

O percurso de Casemiro no Real Madrid pode estar a chegar ao fim. O médio tem sido indiscutível nas últimas épocas, este ano também soma, até ao momento, 43 jogos, mas os merengues estarão dispostos a ouvir propostas pelo jogador no final da temporada, segundo o UOL Esporte.

O brasileiro já não é visto como intransferível e poderá mesmo sair, caso chegue uma boa proposta aos blancos. De acordo com o jornal referido, o Real Madrid quer rejuvenescer a "sala de máquinas", sendo que no meio-campo tem também Kroos (32 anos) e Modric (36), todos eles opções regulares para Ancelotti.

O ex-FC Porto, 30 anos, tem contrato até 2025.

Dois clubes interessados em Casemiro

O UOL Esporte adianta também que Juventus e PSG são as duas equipas com mais interesse no internacional brasileiro. Mas para isso, poderiam ter de pagar um valor a rondar os 50 milhões de euros.