Real Madrid entre a festa do título e o mercado: três possíveis reforços e saídas

A festa do título do Real Madrid

Imprensa espanhola dá conta dos planos do clube merengue para a temporada 2022/23.

Horas depois de ganhar o 35.º título, com uma goleada (4-0) ao Espanhol, o Real Madrid é destaque na imprensa espanhola também por temas relacionados com o mercado. A formação merengue está ainda na luta pela conquista da Champions - perdeu 4-3 em casa do City na primeira mão das "meias" -, já celebrou o campeonato e a época, contas feitas, revela-se positiva. Ainda assim, o projeto deverá ganhar novos tons de ambição para a próxima temporada.

O jornal "As" colocou em manchete na versão online um artigo onde dá conta de três reforços que estão na mira para 2022/23. À cabeça, claro está, surge o nome de Mbappé. Há muitos meses que o avançado francês, em final de contrato com o PSG, é associado aos merengues.

Na defesa, Rudiger deverá ser uma cara nova. O central alemão não vai renovar com o Chelsea e até Tuchel já confirmou que o jogador está de malas feitas. A confirmarem-se, serão dois reforços que chegam a "custo zero", ainda que com um prémio de assinatura e contrato de muitos milhões, com certeza.

Por fim, Aurélien Tchouaméni. É um médio de 22 anos já internacional por França e que brilha no Mónaco. Está valorizado em 40 milhões de euros, mas dificilmente o negócio se fará por esse montante.

Mas nem só de entradas se fala: Marcelo, Isco e Bale terminam contrato e é tida como certa a saída do trio no final da temporada.