Real Madrid encontra no Espanhol a alternativa a Benzema

Joselu, de 33 anos, deve regressar ao Santiago Bernabéu, depois de uma curta passagem entre 2010 e 2012

Joselu, avançado que desceu de divisão com o Espanhol, parece ser a alternativa encontrada pelo Real Madrid para o lugar de alternativa a Karim Benzema.

De acordo com o AS, o negócio vai mesmo avançar, com o clube merengue a aproveitar a cláusula que contempla, em caso de descida de divisão, cedência de Joselu para outro emblema que iguale o salário atual do avançado.

Este será um regresso para Joselu, que jogou na equipa B do Real Madrid entre 2010 e 2012. Ainda teve uma ou outra oportunidade na formação principal, então comandada por José Mourinho.

Segundo o mesmo jornal, o negócio de Joselu abrirá portas a uma parceria entre Real Madrid e Espanhol. Os merengues pretendem ceder alguns dos seus talentos da formação para o clube que, no próximo ano, tentará o regresso ao principal escalão do futebol espanhol.