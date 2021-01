Oficial: André Silva ganha concorrente de peso no ataque do Eintracht

Jovic regressa ao emblema alemão após tê-lo representado entre 2017 e 2019. Internacional português André Silva tem novo colega de posição

O avançado Luka Jovic foi, esta quinta-feira, apresentado como reforço do Eintracht Frankfurt, por empréstimo do Real Madrid, até final da presente temporada. O negócio não contempla opção de compra do passe.

O dianteiro sérvio, que vai ser companheiro e concorrente do português André Silva, regressa, assim, ao clube da Bundesliga, depois de o ter vendido ao emblema da LaLiga, em 2019, por 60 milhões de euros. Esta época, foi titular em somente três de cinco jogos disputados em Espanha.

"O Real Madrid e o Eintracht Frankfurt acordaram a cedência do jogador Luka Jovic até ao final desta época", informou o clube espanhol, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Em 75 jogos disputados pelo ​​​​​​​Eintracht Frankfurt, entre 2017 e 2019, Luka Jovic apontou 36 golos e contribuiu para a conquista da Taça da Alemanha, em 2018, por parte do emblema do sudoeste do país.

A contratação do internacional sérvio, de 23 anos de idade, serve para colmatar a saída recente de Bas Dost, ex-Sporting, para os belgas do Club Brugge.