Real Madrid é travado pelo Cádiz após sequência triunfal e Sevilha fica mais perto

Merengues não marcaram golos pela terceira vez na atual edição da prova e passaram a deter seis pontos de vantagem sobre os sevilhanos

Dono do melhor ataque do principal campeonato espanhol (39 golos), o Real Madrid foi incapaz de quebrar o nulo em receção ao penúltimo classificado Cádiz, no Estádio Bernabéu, pelo que a equipa merengue, líder da classificação da La Liga, desperdiçou pontos - e ficou em branco - ao cabo de sete jornadas triunfais na competição.

Autor de uma exibição desinspirada, frente a um adversário que se evidenciou, sobretudo, pelo acerto defensivo, todavia, o Real Madrid foi maioritariamente dominador e dispôs de mais oportunidades para balançar as redes das balizas.

Com este empate, o terceiro (sem golos) alcançado no principal campeonato espanhol, o líder Real Madrid, agora com 43 pontos, ficou a uma distância menor do perseguidor Sevilha, orientado por Julen Lopetegui, que tem ainda um jogo por disputar.

A formação sevilhana, segunda classificada da La Liga, com 37 pontos, derrotou, no passado sábado, o visitante Atlético Madrid, pelo que agora detém seis pontos de diferença, na frente da classificação, para o conjunto de Carlo Ancelotti.