Real Madrid e Ceballos definem futuro: o que se espera no final da época

Médio tem sido uma das figuras dos merengues no último par de semanas. Se continuar a dar este rendimento, renovação avançará com naturalidade

Dani Ceballos, figura secundária do Real Madrid até há um par de semanas, está a aproveitar as oportunidades mais recentes e o clube já olha para a renovação de contrato como uma consequência natural.

De acordo com o AS, caso o futebolista mantenha o nível apresentado nos últimos encontros, o Real Madrid avançará para a renovação de um vínculo que termina no final desta época.

O mesmo jornal destaca que o clube merengue não espera cometer loucuras para renovar qualquer contrato que esteja a terminar. Caso os futebolistas apresentem rendimento e queiram ficar no Bernabéu, a intenção passará pela renovação, mas sem loucuras.

A possível chegada de Bellingham não será um entrave à renovação de Ceballos, uma vez que a contratação do médio inglês está mais relacionada com a sucessão a Modric e a Kroos, figuras da última década do Real Madrid.