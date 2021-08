Benzema, recorde-se, está no clube espanhol desde 2009.

Ponto final na especulação e rumores desfeitos: Benzema não só vai continuar no Real Madrid, como acordou com o clube renovar. O novo liga as duas partes até junho de 2023, ou seja, foi acrescentado um ano ao atual contrato.

