Real Madrid e Barcelona fora de acordo multimilionário na liga espanhola

Marcelo, lateral do Real Madrid

Redação com Lusa

O Athletic Bilbao também se opôs ao acordo e o nome do quarto clube não foi divulgado

A maioria dos clubes espanhóis aprovaram um acordo multibilionário com um fundo de investimento, do qual ficaram fora quatro clubes, entre eles os gigantes Real Madrid e Barcelona.

A Liga informou que 38 dos 42 clubes da I e II Ligas de Espanha votaram a favor do acordo com a empresa "Private Equity (CVC), o qual visa melhorar as finanças dos clubes e ajudar a Liga a reduzir o domínio global da I Liga inglesa (Premier League), estimando-se um encaixe para a Liga que pode chegar aos 2,7 mil milhões de euros.

A Liga e o CVC deram aos quatro clubes - o Athletic Bilbao também se opôs ao acordo e o nome do quarto clube não foi divulgado - que votaram contra o acordo a opção de sair, o que, a concretizar-se, significa que não beneficiam dos novos fundos e não abrem mão de uma percentagem das suas receitas futuras.

O Real Madrid e o Barcelona alegaram que o acordo, embora injete um fluxo significativo de dinheiro nos próximos três anos, prejudicaria a renda dos clubes com os direitos de transmissão no longo prazo, uma vez que estariam vinculados ao mesmo nos próximos 50 anos.