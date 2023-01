Real Madrid desmente proibição de adereços visitantes: "Absolutamente falso"

Clube merengue garante ainda que o número de bilhetes disponibilizado ao Atlético é o mesmo que o rival garante aquando das visitas ao Wanda Metropolitano

A notícia continua a marcar a ordem do dia em Espanha. Barcelona e Real Madrid terão proibido a presença de adereços visitantes nos seus estádios para os encontros da Taça do Rei. Os merengues vieram, contudo, negar que isso vá acontecer.

"A referida informação é absolutamente falsa. O Real Madrid nunca proibiu a entrada no estádio Santiago Bernabéu de adeptos com camisolas da equipa rival. Sempre foi assim, como se pode constatar em todos os jogos realizados no nosso estádio, e continuará a ser", pode ler-se, no comunicado lançado, pelo Real Madrid, na manhã desta quarta-feira.

Os merengues garantem, ainda, que o número de bilhetes oferecido ao Atlético de Madrid é o mesmo que o rival da cidade disponibiliza aquando das idas dos blancos ao Wanda Metropolitano.

"No que diz respeito ao número de bilhetes que o Real Madrid colocou à disposição do Atlético Madrid para este próximo jogo, o nosso clube quer deixar claro que o número de bilhetes atribuídos ao Atlético Madrid é o mesmo que o Real Madrid recebe quando visita o Wanda Metropolitano, correspondendo ao que foi acordado por ambas as entidades no âmbito da extraordinária relação que mantemos", atirou, no mesmo comunicado.

De acordo com a imprensa espanhola, Barcelona e Real Madrid, numa medida prevista na lei, mas muito mal encarada por adeptos e observadores, iriam proibir adereços da Real Sociedad e do Atlético de Madrid, respetivamente, nas bancadas de Camp Nou e do Santiago Bernabéu e nas partidas referentes aos quartos da Taça do Rei.