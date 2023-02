Real Madrid desfalcado no Mundial de clubes: duas ausências de peso

Courtois e Benzema falham jogo das meias-finais do Mundial de clubes.

O guarda-redes Thibaut Courtois e o avançado Karim Benzema, Bola de Ouro em 2022, vão falhar o duelo do Real Madrid com o Al Ahly, das meias-finais do Mundial de clubes, divulgou esta segunda-feira o clube espanhol.

Devido a problemas físicos, Courtois e Benzema foram excluídos da lista de convocados de 22 jogadores dos merengues para o duelo com os egípcios, agendado para quarta-feira, em Rabat, mas poderão recuperar a tempo caso o Real alcance a final da prova.

Já esta temporada, igualmente devido a lesão, Benzema falhou a participação da França no Mundial'2022, que decorreu no Qatar, em que os gauleses alcançaram a final.

Eder Militão (ex-FC Porto), Ferland Mendy, Eden Hazard e Lucas Vázquez falham também a viagem até Marrocos, todos por causa de problemas físicos.

O Real Madrid, recordista de conquistas do Mundial de clubes, com quatro troféus, defronta o Al Ahly já tendo conhecimento do vencedor da outra meia-final, que será na terça-feira, entre os brasileiros do Flamengo, de Vítor Pereira, e os sauditas do Al-Hilal.

A final está agendada para sábado, em Rabat.