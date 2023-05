Real Madrid derrota Osasuna e conquista Taça do Rei pela 20.ª vez

Em Sevilha, no Estádio de La Cartuja, Rodrygo assinou o seu nome na história do Real e do futebol espanhol ao assinar um bis na final.

O Real Madrid levantou este sábado pela 20.ª vez na sua história a Taça do Rei, após um triunfo sobre o Osasuna, por 2-1, numa final em que a formação da capital era a grande favorita.

Em Sevilha, no Estádio de La Cartuja, o jovem brasileiro Rodrygo, de 22 anos, assinou o seu nome na história do Real e do futebol espanhol ao assinar um bis na final, acabando por ser determinante na primeira Taça do Rei do clube desde 2013/14, numa altura em que Cristiano Ronaldo ainda alinhava pelos merengues.

O internacional canarinho marcou aos dois e 70 minutos, com Torro, aos 58, ainda a dar alguma esperança ao Osasuna, que disputou apenas a sua segunda final, voltando novamente a ser derrotado.

Na Andaluzia, o Real Madrid chegou à 20.ª Taça do Rei, mas continua longe do recordista, o Barcelona, com 31, e do Athletic Bilbau, que tem 23 no seu museu.

