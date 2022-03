Real Madrid de olho na polivalência de Tierney, jogador do Arsenal

Olheiro Juni Calafat, responsável pelas contratações de Vinícius e Rodrygo, ficou agradado com a resposta do lateral, que pode ser central e que interesse ao conjunto merengue.

O Real Madrid, apesar do presente risonho, com a liderança confortável no campeonato e a mais recente passagem aos "quartos" da Champions, já olha para o futuro. Kieran Tierney, lateral do Arsenal, é o alvo mais recente.

De acordo com o 90min, de Inglaterra, o conjunto merengue enviou Juni Calafat, olheiro responsável pelas contratações de Vinícius Júnior e de Rodrygo, para observar as mais recentes exibições do jogador do Arsenal, que terá mesmo impressionado os responsáveis do Real Madrid.

A qualidade e, sobretudo, a polivalência são atributos bem destacados pelos responsáveis merengues, cientes que podem perder jogadores na posição de lateral esquerdo (Marcelo) e na de central.

Kieran Tierney, de 24 anos, tem contrato com o Arsenal até ao ano de 2026.