Real Madrid de olho em Franck Kessié

Franck Kessié no Milan-FC Porto

Além do Real Madrid, o PSG tem sido outro clube associado a um eventual interesse em Kessié.

A imprensa italiana noticia este domingo que o Real Madrid passou a seguir a situação de Franck Kessié, o médio que tem contrato com o Milan até junho de 2022. Ou seja, é livre de negociar a partir de janeiro.

Segundo as últimas informações, o clube italiano procurou tudo e mais alguma coisa para renovar com o internacional da Costa do Marfim, mas nem um substancial aumento salarial terá sido suficiente.

