Real Madrid convence diante do Granada e cimenta liderança da La Liga

Redação com Lusa

Merengues, que viram Luís Maximiano fazer várias defesas ao longo do encontro, triunfaram com golo solitário - mas de grande espetacularidade - de Asensio

O Real Madrid conseguiu, este domingo à noite, uma magra vitória, por 1-0, sobre o Granada, no Bernabéu, em jogo da 23.ª jornada da La Liga, o que lhe permitiu aumentar para seis pontos o avanço sobre o Sevilha.

O português Luís Maximiano foi um "gigante" na baliza do Granada e defendeu quase tudo, só sendo batido aos 74 minutos por um soberbo remate de meia distância de Marco Asensio.

Os sevilhanos empataram, no passada sábado, em Pamplona, com o Osasuna e seguem na segunda posição, com 47 pontos, contra 53 dos merengues, reforçados líderes a nove dias de jogarem para a Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain.

A luta pelo título espanhol está reduzida à perseguição do Sevilha ao Real Madrid, já que o terceiro, o Bétis, fica a 13 pontos dos líderes, depois de perder em casa com o Villareal.

Os béticos, com o português Rui Silva a defender a baliza, foram derrotados por 2-0, com os golos a serem assinados por Pau Torres, aos 41, e Capoue, aos 83.