"Real Madrid com Haaland e Mbappé? São hipóteses, nem uma nem outra aconteceram"

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, em conferência de Imprensa de antevisão ao embate frente ao Galatasaray, na Turquia, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois do empate 0-0 no primeiro jogo, foi questionado sobre se o assusta um Real Madrid com Erling Haaland e Kylian Mbappé juntos, caso os negócios venham mesmo a acontecer.

"São hipóteses. Nem uma nem outra aconteceram. Não faz sentido falar sobre isto. Amanhã temos uma final e é com isso que nos preocupamos. Temos vontade que comece o jogo para demonstrar que podemos competir", começou por dizer, antes de abordar novamente o mercado, apontando para o projeto do Barça.

"O clube está a fazer um projeto importante para a próxima temporada. No futebol, a equipa é mais importante do que as individualidades. Se os jogadores fizerem a diferença, tudo bem, mas o que é realmente importante é o grupo", concluiu.