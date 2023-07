Real Madrid com apenas uma alternativa para fazer dinheiro com vendas

Ferland Mendy termina contrato em 2025 e tem propostas em cima da mesa. Benzema, Asensio, Mariano e Hazard já saíram, mas a custo zero

Ferland Mendy, lateral esquerdo francês, parece ser a alternativa que resta ao Real Madrid para amealhar alguns milhões em vendas.

Depois das saídas de Benzema, Asensio, Mariano e Hazard a custo zero, o defesa, de 28 anos, parece ser a derradeira oportunidade dos merengues no mercado.

Com contrato até 2025, Mendy não terá muitas mais oportunidades de gerar um encaixe no Santiago Bernabéu. O defesa conta com interessados no seu país e na Arábia Saudita, que poderá chegar aos valores que o Real pretende.