Real Madrid: bicampeonato foge desde a temporada de estreia de Pepe

A conquista do título por parte do Barcelona confirmou a tendência da última década e meia.

O Barcelona sagrou-se, este domingo, campeão espanhol pela 27.ª vez, após bater o Espanhol, no dérbi da Catalunha, por 2-4. Apesar de ainda faltarem disputar quatro jornadas, a turma culé, orientada por Xavi Hernández, foi bastante regular ao longo da temporada e, desde uma fase prematura, conseguiu uma vantagem confortável para os seus mais diretos rivais (neste momento, tem um avanço de 14 pontos relativamente ao Real Madrid, segundo classificado).

Com a confirmação do título por parte da equipa blaugrana, os merengues, que eram os detentores do troféu, viram escapar a possibilidade de vencer o campeonato pela segunda época consecutiva, sustentando, assim, a tendência dos últimos 15 anos.

Para vermos o Real Madrid a conquistar o bicampeonato, temos de recuar até 2007/08, temporada de estreia de Pepe, atual capitão do FC Porto, com a camisola "blanca". Nessa altura, os madrilenos, comandados pelo alemão Bernd Schuster, fecharam a prova com 85 pontos - 27 vitórias, quatro empates e sete derrotas -, sendo que o Villarreal, de Manuel Pellegrini - que viria a treinar o Real Madrid na época de 2009/10, a primeira de Cristiano Ronaldo no Bernabéu -, terminou na segunda posição.

Durante esta década e meia, o "Barça" foi bicampeão espanhol em duas ocasiões (2014/15 e 2015/16; 2017/18 e 2018/19) e tricampeão por uma vez (2008/09, 2009/10 e 2010/11). Porém, no que concerne à Liga dos Campeões, a história é outra: o Real Madrid levantou a "orelhuda" por cinco vezes - ainda pode chegar à sexta conquista na presente temporada -, enquanto os catalães venceram a prova suprema de clubes do Velho Continente em três ocasiões.