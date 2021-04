Real Madrid bate Eibar e morde calcanhares ao Atlético de Madrid

Clube "merengue" pressiona o Atlético e fica à espera do rival Barcelona.

O Real Madrid subiu este sábado provisoriamente ao segundo lugar da Liga espanhola e colocou-se a três pontos do líder Atlético de Madrid, ao vencer por 2-0 na receção ao aflito Eibar, em jogo da 29.ª jornada.

Em vésperas de receber o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, os "merengues" inauguraram o marcador aos 41 minutos, através de Marco Asensio, que pouco antes tinha visto um golo ser-lhe anulado, por fora de jogo.

No segundo tempo, o francês Karim Benzema marcou o 18.º tento na prova e fixou o resultado, aos 73 minutos, dando a melhor sequência a um cruzamento do brasileiro Vinícius Júnior, que tinha sido "lançado" por Zinedine Zidane cinco minutos antes.

A uma semana do clássico com o Barcelona, agendado para 10 de abril, os campeões espanhóis, com 63 pontos, ultrapassaram os catalães (62), que têm menos um jogo, e colocaram-se a três do líder Atlético de Madrid (66), que no domingo vai ter uma visita de alto risco ao Sevilha.

Já o Eibar, que contou com os portugueses Paulo Oliveira, Rafa Soares, ambos titulares, e Kévin Rodrigues, leva 12 partidas sem vencer e segue em zona de despromoção, no 19.º e penúltimo posto, com 23 pontos.

O Villarreal subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 46 pontos, graças a uma vitória por 3-0 em Granada, com carimbo exclusivo do avançado Gerard Moreno, autor dos três golos do submarino amarelo, aos nove, 18 e 60 minutos, o primeiro e o terceiro de grande penalidade.

Moreno passou a somar 19 golos em La Liga, dividindo com o uruguaio Luís Suárez (Atlético de Madrid) o segundo posto da lista dos melhores marcadores, que é liderada pelo argentino Lionel Messi (Barcelona), com 23.

O guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte voltaram a ser titulares na equipa do Granada, enquanto Domingos Quina não saiu do banco de suplentes dos andaluzes, que seguem no oitavo posto, com 36 pontos, e na quinta-feira recebem o Manchester United, para os "quartos" da Liga Europa.