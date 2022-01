Real Madrid bate Barcelona e apura-se para a final da Supertaça espanhola

Apuramento merengue ficou decidido apenas no prolongamento dum jogo que teve um total de cinco golos. Troféu será discutido com Atlético Madrid ou Bilbau, no próximo domingo

O Real Madrid venceu, esta quarta-feira, o Barcelona, em jogo das meias-finais da Supertaça espanhola, por 2-3, após recurso a prolongamento, e marcou, assim, presença na final da competição, que está a ser disputada em Riade, na Arábia Saudita.

Os merengues nunca estiveram em desvantagem. Vinícius Júnior inaugurou o marcador aos 25 minutos e Luuk de Jong restabeleceu a igualdade bem perto do intervalo (41'), verificando-se um empate a um golo na recolha aos balneários.

Aos 72', foi a vez de Benzema colocar novamente o Real Madrid em vantagem sobre o eterno rival espanhol, que tornou a colocar o jogo empatado graças ao golo de Ansu Fati, saído do banco de suplentes, aos 83'.

Consumados os 90', a decisão do apuramento para a final da Supertaça espanhola ficou reservada para o prolongamento. Valverde, igualmente lançado no decurso da partida, adiantou, aos 98', o Real Madrid e assegurou o passaporte.

No próximo domingo, o Real Madrid vai defrontar o vencedor da meia-final - a disputar esta quinta-feira, entre o Atlético de Madrid e o Atlético Bilbau (detentor da Supertaça), em Riade.