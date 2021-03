Clássico entre Real Madrid e Barcelona marcado para o dia 10 de abril

Clássico da segunda volta a partir das 20 horas no Estádio Alfredo Di Stéfano.

O clássico da segunda volta da Liga espanhola já tem data e hora agendadas. O jogo entre o Real Madrid e o Barcelona, que terá lugar no Estádio Alfredo Di Stéfano, disputar-se-á no dia 10 de abril, sábado, a partir das 20 horas (hora portuguesa), segundo a publicação oficial de LaLiga dos horários para as jornadas 29 e 30 do campeonato espanhol.

O Real Madrid vai assim disputar o jogo com o grande rival a meio da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, uma vez que a primeira mão será disputada a 6 ou a 7 de abril e a segunda mão a 13 ou a 14 do mesmo mês. O sorteio será realizado esta sexta-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Na mesma jornada, a 30.ª do clássico, o Atlético de Madrid, líder do campeonato, visitará o campo do Bétis no domingo, dia 11, às 21 horas locais (menos uma em Portugal).