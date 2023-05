Real Madrid ataca federação e arbitragem e exige "medidas imediatas"

Luis Rubiales, o árbitro e o VAR do Valência-Real Madrid na mira dos merengues

O Real Madrid emitiu um novo comunicado na sequência do caso de racismo contra Vinícius Jr., atacando o presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, e ainda a arbitragem e em particular o VAR.

Os merengues já tinham emitido esta manhã um comunicado, a anunciar uma denúncia por delitos de ódio, e agora atacaram a inoperância de Rubiales e da arbitragem e a demora em tomar medidas significativas.

"O Real Madrid C. F. agradece as numerosas manifestações de carinho, solidariedade e afeto recebidas de todo o mundo pelo nosso jogador Vinicius Júnior. Os ataques de ódio e de racismo devem ser erradicados para sempre da nossa sociedade e foi isso que expressaram personalidades de todos os setores da vida e de diferentes instituições nacionais e internacionais após o que aconteceu ontem no estádio de Mestalla. O nosso clube manifesta a sua gratidão à mais alta autoridade do futebol mundial, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que declarou que os jogos em que estes crimes de ódio são cometidos devem ser interrompidos e suspensos. Os nossos agradecimentos vão também para o Presidente do Brasil, Lula da Silva, que apela a que sejam tomadas medidas sérias para combater este problema e cuja vítima é, como ele disse, "um jovem que teve sucesso na vida e que está a tornar-se um dos melhores futebolistas do mundo", começou por agradecer o clube merengue.

"Por último, estamos surpreendidos com as declarações do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, porque, sendo ele o responsável pelo futebol espanhol e pela profissão de árbitro, não permitiu que fossem tomadas medidas enérgicas, de acordo com os protocolos da FIFA, para evitar a situação que se criou. A imagem do nosso futebol está gravemente afetada e deteriorada aos olhos de todo o mundo. A sua passividade contribuiu para o desamparo e a indefesa do nosso jogador Vinicius. Os árbitros, longe de actuarem com firmeza e de aplicarem os protocolos regulamentares, optaram, na maioria dos casos, por se inibirem e evitarem tomar as decisões que lhes competia tomar. Ontem, o árbitro e os responsáveis pelo VAR fugiram às suas responsabilidades e tomaram decisões injustas com base em imagens incompletas, que não foram vistas na sua totalidade, que foram tendenciosas e que levaram à expulsão directa do nosso jogador Vinicius Júnior. Infelizmente, o que aconteceu ontem e a forma como foi tratado pelos árbitros e pelo VAR não é visto como algo isolado, mas como algo que se tem repetido em muitos dos nossos jogos. A vítima que sofre o crime nunca pode ser responsabilizada por ele. Por todas estas razões, estamos extremamente preocupados com o facto de a Federação Espanhola de Futebol não ter tomado qualquer medida durante todo este tempo, apesar dos sinais de alerta óbvios e repetidos que temos vindo a denunciar a partir do nosso clube. O Real Madrid espera que, dada a gravidade da situação actual e a imagem que o futebol espanhol está a dar ao mundo, sejam tomadas medidas imediatas e decisivas por parte de todos aqueles que têm responsabilidade e competência para combater os flagelos do racismo, da xenofobia e do ódio. O nosso clube continuará a trabalhar para que os valores que estão na base da nossa história continuem a ser um modelo de convivência e de exemplaridade", conclui o comunicado do Real Madrid.