Real Madrid anuncia acordo para a exploração do novo Bernabéu: confira os milhões envolvidos

Emblema merengue anunciou acordo estratégico de longo prazo.

O Real Madrid anunciou esta quinta-feira um acordo estratégico com a Sixth Street, empresa de investimentos, e a Legends, companhia especializada na gestão de estádios e experiências Premium para organizações desportivas e outros grandes eventos, "com o objetivo de transformar o estádio Santiago Bernabéu num local único e ao mesmo tempo referência mundial de lazer e do entretenimento", explica o emblema merengue.

Os números do acordo? Pois bem, esta parceria de longo prazo significará um encaixe financeiro de aproximadamente 360 milhões de euros "que o clube pode destinar a qualquer das suas atividades".

"Através desta aliança, a Sixth Street adquire o direito de exploração, durante o período de 20 anos, de determinados novos negócios do estádio Santiago Bernabéu", lê-se ainda. Já a Legends "contribuirá com a experiência e conhecimento na operação de grandes estádios e espaços de lazer, garantindo a otimização da gestão do estádio".