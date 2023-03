Real Madrid aceita chegada de Mbappé, mas só numa condição

Avançado tem contrato até 2025, mas pode abandonar clube um ano antes, sem que o PSG receba algum valor pela transferência

Kylian Mbappé promete continuar a protagonizar uma das grandes novelas futebolísticas dos últimos anos. O novo fracasso europeu do PSG levou a mais especulação e, em Espanha, o tema Real Madrid voltou a ser notícia.

Os merengues, depois de uma longa espera e de muitos milhões oferecidos, em 2021, estão, agora, numa posição mais confortável. De acordo com o AS, não será feita uma proposta no próximo verão, mas o Real Madrid espera que Mbappé possa sair de Paris em 2024 e chegar a Espanha como um jogador livre.

O mesmo jornal já tinha avisado que a eliminatória com o Bayern, não sendo decisiva, podia ser importante para o futuro de Mbappé em Paris. Uma segunda eliminação consecutiva nos oitavos leva o jogador, neste momento, a pensar terminar a ligação com o clube um ano antes em relação ao que o contrato diz.