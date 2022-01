O milionário acordo fechado pelo Real Madrid pela exploração do novo Bernabéu

Novo Santiago Bernabéu deverá estar pronto no início do próximo ano

Acordo com a empresa norte-americana Legends, que é líder de mercado, terá a duração de 25 anos, segundo noticia a imprensa espanhola.

O Real Madrid acaba de fechar um contrato milionário com a norte-americana Legends para a exploração do novo Santiago Bernabéu. A imprensa espanhola cita o Vozpopuli para dar conta, esta quinta-feira, de um acordo prevê o pagamento que ronda os 400 milhões de euros anuais e se estende por 25 anos.

O clube cede 20 por cento da exploração de diferentes eventos no novo estádio do Real Madrid à Legends, empresa líder de mercado (proprietária dos San Antonio Spurs) que já mantém relações comerciais com este emblema da capital espanhola.

O recinto deverá estar concluído no início do próximo ano. Trata-se de uma estrutura equipada para receber vários tipos de eventos, para lá do futebol e do basquetebol.