Real Madrid 2022/23 a ganhar forma: os que vêm, os que não vêm e os que saem

Jornal AS deu conta das poucas dúvidas que existem por esta altura na constituição do plantel do provável futuro campeão espanhol

Cada vez mais perto de se tornar no novo campeão espanhol, o Real Madrid tem já o plano muito bem definido para a próxima época. A imprensa desenhou o plantel e há poucas dúvidas sobre aqueles que estarão para chegar e para sair durante o verão.

De acordo com o jornal AS, há, pelo menos, a garantia que Mbappé está mesmo a caminho e que Haaland é uma carta, praticamente, fora do baralho. O francês só não chegará por uma hecatombe e o norueguês só será reforço caso outros negócios com outros colossos falhem e Raiola peça um valor bem mais baixo do que pede atualmente.

Leia também FC Porto Sérgio Conceição explica titularidade de Pepe com uma conversa Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após o FC Porto-Sporting (1-0), partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal

Rudiger para o centro da defesa e Tchouaméni para o centro do meio campo são alvos bem definidos e encarados pela direção do clube merengue com algum otimismo. O facto de o alemão estar em final de contrato é uma oportunidade de negócio que o Real não quer deixar escapar, enquanto a chegada do jovem médio francês poderá significar um outro descanso para Casemiro.

Sendo Modric, Militão e Vinícius para renovar, as saídas do clube não devem ser muitas e estão, também, identificadas. Bale, Isco e Marcelo devem dizer adeus e Asensio é apenas a única dúvida real.