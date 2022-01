Reação de Ancelotti a lance de Mendy levanta gargalhada geral: "Não me lembro..."

Lance individual do lateral esquerdo do Real Madrid no último jogo da Supertaça espanhola com o Barcelona motivou reação bem-disposta do treinador

O Real Madrid venceu o Barcelona nas meias-finais da Supertaça espanhola por 3-2 e Ferland Mendy, lateral esquerdo merengue, esteve em foco na conferência de imprensa do jogo, devido a uma abordagem de risco dentro da grande área, onde driblou dois adversários culés.

Abordado pela comunicação social sobre o lance, Carlo Ancelotti pôs a sala de imprensa a rir com a reação: "Não me lembro... Mas vou ver... ele é forte e gosta de correr riscos".