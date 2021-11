RDT admite: "Provavelmente é o melhor momento da minha carreira"

Antigo avançado do Benfica estreou-se com a seleção espanhola na última janela FIFA

Passou pelo Benfica, não foi feliz no Estádio da Luz, apesar de ter custado 20 milhões de euros, e, agora, vive momento marcante na carreira, com a estreia na seleção espanhola. Raúl de Tomás concedeu entrevista e falou sobre estas semanas especiais de 2021.

"Se estou no melhor momento da carreira? Sim, bem... tento não me fixar no passado, apenas no presente e no dia a dia e, provavelmente, pode ser um dos melhores momentos da minha carreira pela forma como estou, pela minha idade, por entender mais o futebol... provavelmente estou no melhor momento e há que aproveitar isso para, sobretudo, ajudar a equipa", afirmou, em conversa com o jornal Marca.

De Tomás falou sobre a estreia por La Roja e sobre a surpresa por ter feito parte das escolhas de Luis Enrique.

"Foi uma semana inesquecível para mim e para todo o grupo. No final, atingimos o nosso objectivo, o que não foi nada fácil. Estou muito satisfeito com a oportunidade que o treinador me deu. Não esperava jogar", explicou.