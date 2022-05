RdT admite: "Cometi o erro de desrespeitar o treinador"

Avançado teve um problema com Vicente Moreno, técnico do Espanhol, no jogo contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, e reconheceu que esteve mal

Raúl de Tomás veio a público admitir o erro no desentendimento que teve com o treinador do Espanhol, Vicente Moreno, na partida contra o Real Madrid.

"Para todos e cada um deles que não sabem, Vicente Moreno, além de ser o meu treinador, é meu amigo. É uma relação maravilhosa que temos tido durante anos, tivemos as nossas chatices e as nossas alegrias, mas o respeito pelo treinador é como o respeito por um pai. Cometi o erro de o desrespeitar no Bernabéu, dada a situação da equipa em campo, e quando um jogador comete um erro, assume as consequências. Cometi um erro e foi por isso que paguei este fim de semana ao não jogar como titular. Não se esqueçam que nenhum jogador está acima do clube", referiu o antigo avançado do Benfica, nas suas redes sociais.

Moreno, questionado sobre porque é que De Tomás ficou no banco na partida contra o Osassuna, tinha passado a bola ao avançado.

"O porquê de RdT como suplente? Gostava que lhe perguntassem", afirmou, na altura, o líder do Espanhol.