Razia no Real Madrid antes da visita ao Villarreal

Entre lesionados e infetados com covid-19, Zinedine Zidane tem sete baixas importantes e foi obrigado a antecipar os regressos de Carvajal e Nacho

Prestes a iniciar uma semana importante no campeonato e na Liga dos Campeões, com as visitas ao Villarreal e ao Inter, o Real Madrid sofreu uma autêntica razia no plantel que vai obrigar Zinedine Zidane a improvisar. Sergio Ramos, Benzema, Valverde e Odriozola não viajam com a equipa por lesão, enquanto Jovic vai falhar o jogo por estar infetado com o coronavírus. Já os testes realizados a Militão e Casemiro deram um resultado inconclusivo e a decisão passou por deixar a dupla em terra..

O técnico francês foi, então, obrigado a antecipar os regressos de Carvajal e Nacho (recém-recuperados de lesão), bem como a chamar os jovens Altube, Chust e Aranda para ter mais opções com vista ao Villarreal.