Razia no Alavés: Júlio Velázquez e seis jogadores foram dispensados

Júlio Velázquez foi demitido do comando técnico do despromovido Alavés

Redação com Lusa

Técnico, ex-Setúbal e Marítimo, foi um dos responsáveis pela despromoção do emblema

O Alavés, relegado para a II Liga espanhola após seis anos no primeiro escalão do país, anunciou, esta segunda-feira, a saída do treinador Júlio Velázquez e de seis jogadores que estavam emprestados por outros emblemas.

O técnico natural de Salamanca, com 40 anos e que já orientou Belenenses SAD, Vitória de Setúbal e Marítimo, só esteve à frente da equipa basca de Vitória em oito partidas (cinco derrotas e três triunfos).

O Alavés agradeceu em comunicado "o compromisso, trabalho e profissionalismo" de Velázquez, desejando-lhe "os maiores êxitos no futuro".